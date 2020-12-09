Бывший соучредитель OnePlus получил $7 млн инвестиций на свой стартап

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Карл Пей займется созданием аудиопродуктов

История бренда OnePlus началась осенью 2013 года, когда Пит Лау и Карл Пей создали этот стартап. Но после семи лет активной работы в компании Карл Пей принял решение покинуть ее и заняться другими делами. Истинные причины этого шага он не озвучил, как и не стал рассказывать о своих планах на будущее.

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Но вездесущим журналистам удалось тогда выяснить, что Карл Пей планирует создать собственную компанию и уже начал поиск инвесторов. Чем же будет заниматься вновь созданный бренд известно не было. И вот сегодня пришло сообщение, что новая компания займется созданием аудиопродуктов. Какие конкретно гаджеты будут входить в круг интересов стартапа, не сообщается. Известно лишь, что первые новинки появятся уже в следующем году.

По словам Карла Пея ему удалось получить инвестиций для новой компании на сумму $7 млн и среди инвесторов бывший вице-президент Apple Тони Фаделл, соучредитель Reddit Стив Хаффман, соучредитель Twitch Кевин Лин и другие. Полученные средства планируют направить на открытие офиса в Лондоне, найм сотрудников и разработку продукции. Посмотрим, удастся ли Карлу Пею создать успешную компанию, чьи продукты будут известны во всем мире.

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Источник: androidauthority