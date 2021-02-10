Цену и характеристики Redmi Note 10 Ultra 5G слили в сеть

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Redmi Note 10 Ultra 5G: кому Dimensity 1100 с емкой батарейкой за $280?

В марте Xiaomi представила линейку Redmi Note 10 для глобального рынка, а теперь она готовится вывести ее на домашний рынок. Премьера состоится 26 мая, и компания должна показать сразу три модели в рамках серии. Интересно, что для рынка Китая компания решила провести замену аппаратных платформ и, предсказуемо, цена будет другой.

Последние слухи ориентируют нас на то, что в серии будет своя премиальная версия Redmi Note 10 Ultra. Новинка должна получить восьмиядерный процессор Dimensity 1000, AMOLED-дисплей диагональю 6,53 дюйма и частотой обновления 120 Гц, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру, где главный датчик OmniVision OV64B на 64-мегапикселя и дополнили его ультрашириком и макрообъективом. Уже и ценник известен — $280 за версию 6/128 Гб.

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Дебютировать должны еще Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro 5G, где первый должен предложить чипсет Dimensity 700, а второй будет щеголять процессором Dimensity 900. Если все сложится как предсказывают, то Redmi Note 10 Pro 5G может стать первым смартфоном на рынке с новейшим процессором от MediaTek.

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Источник: xiaomiui