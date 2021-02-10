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Семейство Redmi Note 10 для рынка Китая будет отличаться от глобальной серии

14.05.2021 947 0

Другие чипы и более мощная зарядка — черты китайской линейки Redmi Note 10

Xiaomi одна из тех компаний, которая любит выпускать одни и те же смартфоны, но под разными именами, а также предлагать различные модификации устройств, исходя из региона продаж. Так, весной состоялась премьера семейства Redmi Note 10, которая продается на глобальном рынке, тогда как в Китае она не доступна.

 

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И вот теперь компания готова выпустить эту серию на домашнем рынке и проведет рокировку аппаратных платформ. Так, Redmi Note 10 Pro в китайской версии предложит чип Dimensity 900, который представили только вчера. Увидит свет и Redmi Note 10 Pro+ и для него приготовили процессор Dimensity 1100. А вот «обычный» Redmi Note 10 получит на вооружение Dimensity 700.

 

Семейство Redmi Note 10 для рынка Китая будет отличаться от глобальной серии – фото 1

 

Также пришли известия, что флагманская фишка с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт появится и в более доступных смартфонах компании. Это позволило строить предположение, что в Китае семейство Redmi Note 10 будет предлагать зарядку такой мощности. Ожидается, что одна из них точно получит аккумулятор емкостью 5000 мАч.

 

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Чем еще китайские версии Redmi Note 10 будут отличаться от глобальных собратьев, не сообщается. Возможно, установкой других платформ, наращиванием быстрой зарядки и установкой китайской версией прошивки все дело и ограничится. И, конечно же, в Китае смартфоны должны предлагать по конкурентной цене.

 

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Источник: mydrivers

Redmi Note 10 Dimensity 900 Dimensity 1100
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.05.2021

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Семейство Redmi Note 10 для рынка Китая будет отличаться от глобальной серии

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