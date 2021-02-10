Siri от Apple получит существенное обновление с новыми разговорными функциями AI

82

Смартфон теперь наш лучший собеседник

Технологии искусственного интеллекта становятся все популярнее. Сегодня почти каждая компания либо пытается интегрировать эту технологию, во главе с OpenAI и Google, либо разработать ее собственными силами. Согласно последним отчетам, Apple является одной из таких компаний, и они тратят миллионы долларов в день на функции ИИ.

Сообщается, что Apple разрабатывает ряд новых функций для голосового помощника Siri, включая возможность автоматизировать задания и создавать изображения и видео. Например, пользователь может сказать "Siri, создай GIF из последних пяти фотографий, которые я сделал, и напишите это своему другу", и Siri автоматически выполнит эту задачу. Это сэкономит время и усилия пользователей и сделает Siri мощнее и универсальнее.

Apple также работает над чат-ботом под названием Ajax. Говорят, что этот чат-бот более мощный, чем оригинальный ChatGPT 3.5, и он был обучен по 200 миллиардам параметров.

Однако ни одна из этих попыток не дешева. Согласно последним отчетам, компания тратит миллионы долларов на добавление возможностей ИИ в Siri и разработку своего чат-бота Ajax. Основная причина этого в том, что обучение больших языковых моделей требует много аппаратного обеспечения. К примеру, OpenAI потратил более 100 миллионов долларов на разработку GPT-4.

Потенциальные возможности применения искусственного интеллекта огромны, и Apple является лишь одной из многих компаний, инвестирующих в эту технологию. Поскольку технология продолжает развиваться, она, вероятно, повлияет на то, как мы взаимодействуем с устройствами и службами.

Читайте также: YouTube внедряет новую функцию Playables, которая позволит запускать игры прямо из приложения ﻿

Источник: gizmochina