Очередная коллаборация Samsung с известным брендом: Galaxy Flip 5 Maison Margiela edition – утонченный стиль от модного бренда

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Дизайн. Стиль. Эстетика.

Ранее мы уже писали о коллаборации Samsung и Lacoste, выпустивших серию уникальных чехлов для своих гибких устройств Galaxy. В этот раз компания снова объединяется с модным брендом, Maison Margiela, и готовится к выпуску специальной версии Galaxy Flip 5. Ранее, в прошлом году, Samsung уже сотрудничала с этим брендом и выпустила уникальный Galaxy Flip 4. Что же получилось в этом году?

Ожидается, что новая специальная версия Galaxy Flip 5 будет обладать теми же внутренними характеристиками, что и обычная модель, но с некоторыми косметическими изменениями.

Истоки изображений показывают, что телефон будет иметь дизайн, вдохновленный граффити. Также, скорее всего вместе с смартфоном будет поставляться комплектный чехол из кожи. На телефоне, как мы видим с фотографиями, можно будет установить и фирменные обои.

О цене и доступности Galaxy Flip 5 Maison Margiela пока ничего не известно. Однако ожидается, что он будет выпущен в ограниченном количестве, как и его предшественник.

Прошлогодняя специальная версия была доступна только в Гонконге, Франции и Южной Корее. Пока неизвестно, будет ли Galaxy Flip 5 Maison Margiela edition выпущен более широко.

Напомним, это далеко не единственное специальное издание Galaxy Flip 5, которое выпустила компания Samsung. Если вам больше по душе ретро, обратите внимание на Galaxy Flip 5 Retro Edition – это возврат к старым раскладным телефонам Samsung.

Источник: mspoweruser