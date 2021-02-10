Четыре новинки от OnePlus в марте и скриншоты с характеристиками OnePlus 9 Pro

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В середине марта состоится премьера серии OnePlus 9 и OnePlus Watch, где самым заряженным будет OnePlus 9 Pro

Вот уже несколько лет OnePlus ежегодно представляет свои титульные флагманы, которые нередко становятся самыми лучшими премиальными устройствами с Китая. Несмотря на то что все презентации проходят примерно в одно и то же время, точная дата проведения анонса неизменно становится предметом пересудов и дискуссий. В среде инсайдеров и вовсе считается дурным тоном не дать прогноз относительно времени релиза флагманов OnePlus.

Не стал исключением нынешний год. Еще с прошлого года в сети активно говорят о том, что премьера OnePlus 9 состоится в марте. А пользу того, что релиз пройдет в первый весенний месяц высказался и ресурс 91mobiles. По его данным серию OnePlus 9 представят в середине марта, которая в этом году будет необычно большой. Речь идет о том, что компания представит три модели, где помимо титульного флагмана и его Pro-версии покажут OnePlus 9R, который станет младшим представителям серии. Одновременно с премьерой флагманской линейки компания покажет еще и смарт-часы OnePlus Watch.

Одновременно с этой информацией в сеть слили скриншоты с характеристиками OnePlus 9 Pro. Они ориентируют нас на то, что флагман удостоится 6,7-дюймового AMOLED‑дисплея с частотой обновления 120 Гц, чипа Snapdragon 888, 8 Гб оперативки и флеш-памяти на 128 Гб. В качестве операционной системы предложат Android 11 с оболочкой OxygenOS 11.

Основная камера получит четыре датчика 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Камера OnePlus 9 Pro сможет писать 8К видео со скоростью 30fps и ролики в формате 4К на скорости 30/60/120fps. Напомним, что ранее говорили о том, что камера смартфона будет создана с участием Hasselblad и в основе главного модуля ляжит датчик Sony IMX766.

OnePlus 9 во многом будет схож с «прошкой», но камера должна быть попроще, могут «подкрутить» мощность быстрой зарядки и он не получит поддержку беспроводной зарядки. А вот OnePlus 9R рискует стать спорным аппаратом по части «железа». При условии, что слухи верны. А они говорят о том, что это будет модель с Snapdragon 690 на борту, с 8/128 Гб памяти, батарейкой на 5000 мАч, 30 Вт зарядкой и 90-Гц дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+.

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Источники: 91mobiles, techmaniacs