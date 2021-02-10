Выйдет ли один из лучших гибких смартфонов Xiaomi MIX Fold 3 на глобальный рынок: ответ уже есть

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Ждем на глобальном рынке гибкие смартфоны от Xiaomi

На этой неделе состоялась презентация Xiaomi, на которой показала множество интересных новинок. Среди представленных был гибкий смартфон Xiaomi MIX Fold 3, создавший незаурядный ажиотаж в Китае. Но смартфоном заинтересовались не только в стране-производителе, люди по всему миру хотят себе приобрести такой девайс.





Еще с выходом Xiaomi MIX Fold 2 многие хотели приобрести его, но, к сожалению, смартфон так и не вышел на глобальный рынок. Что будет в этот раз?

Относительно свежей модели MIX Fold 3 смартфон получил интересный дизайн и очень тонкий корпус как для сложного девайса. Производитель заявляет, что смартфон стал значительно более крепким и поддерживает 500 000 складываний и раскладываний также телефон получил топовые характеристики, среди которых процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Гибкий смартфон действительно достойный конкурент Samsung Galaxy Fold 5 и довольно странному Google Pixel Fold, поэтому не удивительно, что у него так много поклонников. Но, к сожалению, чуда не произойдет, как заявил Даниэль Дежарле, смартфон останется эксклюзивом для рынка Китая. Поэтому или покупаем версию для китайского рынка и страдаем перепрошивкой или довольствуемся тем, что есть.

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Источник: Daniel Desjarlais