Чип Exynos 1080 станет революцией для Samsung

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В сеть слили первые результаты теста Exynos 1080 в AnTuTu

На прошлой неделе стало известно, что до конца нынешнего года Samsung представит новый чип Exynos 1080 и первым смартфоном с ним на борту станет Vivo X60. Это будет высокопроизводительное решение, которое в AnTuTu сможет показать результат, превышающий 650 тысяч баллов.

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И сегодня у этого утверждения появилось подтверждение. В сеть слили итоги теста в AnTuTu неизвестного смартфона с кодовым именем Orion и в его основе лежит 5-нм платформа Exynos 1080. Его результат — 693 600 баллов. И это больше, чем демонстрируют смартфоны на базе Snapdragon 865/865+.

Известно, что своей мощностью чип Exynos 1080 обязан высокопроизводительным ядрам Cortex-A78. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G78. Интересно, что этот процессор не создан с прицелом на флагманские смартфоны Samsung. Для них приготовили SoC Exynos 2100, которая, возможно, удостоится одного суперядра Cortex-X1.

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Что касается смартфона с кодовым именем Orion, то бенчмарк смог распознать, что он обладает дисплеем разрешением 2376х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопителем вместимостью 512 Гб UFS 3.1 и операционной системой Android 11.

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Источник: mydrivers