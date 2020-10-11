Появились подробности о Samsung Galaxy S21 Ultra

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В Samsung Galaxy S21 Ultra обещают прирост количества камер и скорости зарядки

В первом квартале следующего года Samsung представит обновленную линейку смартфонов Galaxy S. Ожидается, что новинок будет три: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Со следующего года серии Galaxy S и Galaxy Note утратят статус премиальных решений, которые были самыми технологичными устройствами в модельном ряду компании. Теперь на острие прогресса будут складные смартфоны серии Galaxy Z, поэтому ждать чего-то революционного от семейства Galaxy S21 не стоит.

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Ни у кого нет сомнений, что в зависимости от региона продаж новинки будут доступны с чипом Snapdragon 875 или Exynos 2100. В случае с Galaxy S21 Ultra производитель пойдет на установку OLED-дисплея разрешением 2К и частотой обновления минимум 120 Гц (возможно, 144 Гц). Основная камера получит систему из пяти датчиков, где главный ISOCELL Bright HM2 на 108-мегапикселей. Обещают поддержку записи в формате 8К со скоростью 30fps и систему оптической стабилизации изображения.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, и компания пойдет на увеличение скорости зарядки, доведя ее мощность до 65 Вт. Почти наверняка предложат поддержку беспроводной и обратной зарядки, а также ходят слухи, что Galaxy S21 Ultra получит в комплекте стилус.

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Источник: mydrivers