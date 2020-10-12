Samsung не верит в состоятельность чипа Exynos 2100?

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В Южной Корее могут продавать Galaxy S21 с чипом Snapdragon 875

Уже давно идет битва между чипами от Qualcomm и Samsung, когда сторонники американских процессоров нападают на южнокорейского гиганта с призывом прекратить практику выпуска флагманов на Exynos. Основные претензии к этим чипам: склонны к перегреву и агрессивно потребляют аккумулятор.

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В этом году этот спор вышел на новый уровень и попутно пикантности всей ситуации добавил тот факт, что на территории Южной Кореи новые флагманы Galaxy S20 начали продавать с чипом Qualcomm. Инженеры Samsung почувствовали себя униженными и обиженными подобным исходом дела. Пришлось руководству компании держать ответ за Exynos и перед акционерами.

Есть вероятность, что подобная ситуация повторится и в этом году. По словам известного информатора @Ice Universe, в этом году компания поставила перед собой цель вернуть на внутренний рынок флагманы с фирменным чипом и в данном случае речь идет о Exynos 2100. Но что-то пошло не так и в итоге на данный момент разработчики все же готовят версию с Snapdragon 875. Продиктовано это той осторожностью, которую теперь проявляют разработчики после той бури критики, которая обрушилась на Exynos 990.

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Похоже, что Samsung недовольна теми результатами, которые демонстрирует Exynos 2100 в тестах. Компания не готова в очередной раз выслушивать претензии в несостоятельности ее инженеров создать достойный флагманский чип, который смог бы конкурировать с топовым чипом от Qualcomm.

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Источник: twitter