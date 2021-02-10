Чип Exynos 2200 с графикой AMD выйдет во втором полугодии 2021 года

529

Exynos 2200 должен стать первой системой на чипе Samsung с GPU от AMD

По данным издания Korea Economic Daily, на вторую половину нынешнего года запланирована премьера высокопроизводительного чипа Samsung, который, вероятнее всего, будет именоваться Exynos 2200. Это будет 5-нанометровый чипсет, который получит графическую подсистему AMD Radeon. Новому процессору приписывают «исключительную вычислительную мощность и энергоэффективность».

Читать также: Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 FE появятся в августе﻿

Платформа Exynos 2200 станет ответом Samsung на выход чипа Apple M1. Первоначально процессор найдет свое применение в ноутбуках компании под управлением Windows, а со временем доберется и до других гаджетов компании. В частности, он может стать «сердцем» планшетов Galaxy Tab S8 и Galaxy Z Fold Tab, а также не исключают вероятность его появления во флагманах семейства Galaxy S22.

Если Exynos 2200 действительно выйдет, то Samsung станет второй после Huawei компанией, которая будет устанавливать собственный процессор в лэптопы на базе Windows.

Читать также: Samsung Galaxy S20 Fan Edition с Snapdragon 865 добрался до России﻿

В середине 2019 года стало известно о лицензионном соглашении Samsung с AMD, результатом которого должен стать выход чипа Exynos с графикой AMD. Появление такого процессора важно для компании, чтобы наконец-то получит действительно конкурентоспособный продукт в части графической производительности.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: ked