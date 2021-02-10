Samsung Galaxy S21 FE все? Выпуск флагмана отменен?

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Samsung передумала, выход Galaxy S21 FE могли отменить

Плохие новости для тех, кто ждал Samsung Galaxy S21 FE. Выпуск флагмана мог быть отменен. Это стало известно из материала издания ETNews, которое ссылается на поставщиков из цепочки поставок. По их словам, компания вынуждена была в последний момент отказаться от амбициозного проекта из-за дефицита чипов.

О проблемах с производством Samsung Galaxy S21 FE стало известно от партнеров, которые получили уведомление от компании о том, что производство смартфона поставлено на паузу. Она приостанавливает заказы на выпуск комплектующих для этой модели и просит поставщиков сообщить о количестве уже произведенных компонентов. Партнеры считают, что подобное поведение Samsung означает, что она приняла решение отказаться от выпуска Galaxy S21 FE.

Напомним, что в качестве аппаратной платформы смартфон должен был получить Snapdragon 888. Этот же чип, должен лечь в основу будущих Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Нехватка процессоров заставила компанию выбирать между тем, какой из аппаратов «убить». По данным отраслевого источника, принести в «жертву» было решено именно Galaxy S21 FE только бы не сорвать производство новых складных смартфонов.

После того как Samsung дала отмашку на серийный выпуск комплектующих для фанатского флагмана, она все же вынуждена была пойти на беспрецедентный шаг и отменить выход Galaxy S21 из-за нехватки чипов.

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Теоретически производство смартфона может быть возобновлено позже. Но остановка выпуска значимого аппарата - дело нетривиальное и, скорее всего, приведет к длительной задержке. Это, конечно, при условии, что Samsung сможет решить проблему нехватки микросхем. Но стоит напомнить, что Qualcomm ранее заявляла, что нехватка чипов может продлиться до конца 2021 года, в то время как Intel в своих прогнозах более скептична — дефицит будет существовать еще пару лет.

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Источники: twitter, etnews, androidauthority﻿