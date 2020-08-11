Google решила отложить «смерть» приложений для Chrome на два года

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Следующая новость, возможно, станет для кого-то очень грустной. В начале этого года Google объявила о своем намерении начать постепенный отказ от поддержки приложений для Chrome. Компания планировала прекратить размещение новых приложений к марту этого года и постепенно полностью прекратить их поддержку на Windows, Linux и Mac до конца этого года.





Чтобы не вас не запутать – приложения для Chrome, в отличие от расширений, которыми мы увеличиваем функциональность браузера, могут быть установлены как обычная программа, и работают они как через браузер, так через рабочий стол.

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Сегодня Корпорация добра объявила о продлении поддержки приложений для своего браузера на более долгий срок. Для обычных юзеров Windows, Linux и Mac поддержка продлена до июня 2021 года, а поддержка корпоративных пользователей будет продолжаться до июня 2022 года. Пользователи же ChromeOS, в независимости от уровня аккаунта, будут иметь поддержку до июня 2022 года.





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Кроме того, разработчики могут выпускать новые и обновлять неофициальные приложения еще в течение двух лет. Однако в июне 2022 года платформа «Приложения браузера Chrome» будет полностью выведена из эксплуатации. «Магазин приложений Chrome прекратит прием новых и обновленных частных и неактуальных Chrome-приложений. Прекращается поддержка Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI для всех платформ» - сказано в официальном заявлении компании.

Разумеется, что эти изменения относятся только к платформе Chrome Apps. Привычные всем расширения Chrome останутся. Однако, возможно, кому-то будет очень не хватать именно приложений, особенно пострадают различные сервисы. Но Google уверен в том, что эти изменения пойдут на пользу.





Источник: Gizmodo