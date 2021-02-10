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Что будет уметь камера OnePlus 10 Pro по части зума

22.11.2021 966 0

Зум-перископ флагман не получит

Несмотря на то, что до анонса OnePlus 10 Pro еще много времени, у нас уже неоднократно появлялся повод поговорить о новинке. А подкидывал их известный сетевой информатор @OnLeaks, который выложил в сеть рендеры, демонстрирующие дизайн флагмана.

 

Благодаря им мы узнали, что основная камера смартфона будет трехкомпонентной и в ней не найдется место перископическому модулю. Сегодня инсайдер Ice Universe подтвердил это и сообщил, что OnePlus 10 Pro предложит «обычный» телеобъектив с 3,3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым. Это может стать разочарованием для поклонников съемки с масштабированием.

 

Что будет уметь камера OnePlus 10 Pro по части зума – фото 1

 

О характеристиках прочих модулей ничего неизвестно, но не сложно предположить, что пару основному датчику составит ультраширик. И, конечно же, компания продолжит сотрудничество с Hasselblad в деле улучшения фотовозможностей OnePlus 10 Pro.

 

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О самом смартфоне мало что известно, но не сложно предположить, что он удостоится AMOLED-дисплея с частотой обновления не менее 120 Гц, новейшей платформы Snapdragon 8 Gen1, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумулятора емкостью не менее 4500 мАч и зарядки мощностью не менее 65 Вт.

 

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Источник: androidauthority﻿

OnePlus 10 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.11.2021

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Что будет уметь камера OnePlus 10 Pro по части зума