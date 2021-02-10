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Владельцы смартфонов Сяоми иногда сталкиваются с неприятными сбоями. Устройство начинает некорректно работать, зависать, самостоятельно перезагружаться или вообще не включаться. Справиться с такими проблемами можно в домашних условиях. В сегодняшнем материале расскажем, что делать, если телефон Xiaomi или Redmi постоянно перезагружается.

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Что такое bootloop

Бутлуп – это циклическая (постоянная) перезагрузка, из-за которой невозможно пользоваться смартфоном. Устройство начинает автоматически перезагружаться во время запуска операционной системы, и этот процесс повторяется без перерыва. В некоторых случаях девайс функционирует нормально, и лишь изредка неожиданно перезагружается, но потом опять работает.

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К сожалению, второй вариант встречается очень редко: чаще всего беспрерывная перезагрузка не позволяет мобильному устройству запуститься. Нельзя сказать, что перед нами «кирпич», но пользоваться телефоном в состоянии бутлупа все равно невозможно. Поэтому сбой нужно устранять как можно быстрее.

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Из-за чего возникает

Bootloop появляется по ряду причин:

1.Смартфон выключился во время обновления.

2.Была установлена версия прошивки, которая не подходит для вашей модели.

3.Пытались перепрошить девайс с китайской версией на глобальную прошивку.

4.Удалили важный системный файл (такие ситуации часто встречаются на рутированных аппаратах).

5.На телефоне появился вредоносный файл/софт, либо возник конфликт между установленными приложениями.

6.Смартфон подвергся механическому воздействию или упал в воду.

С пятью вышеописанными причинами можно справиться самостоятельно. А вот шестая причина уже требует обращение к мастеру, поскольку подчинить смартфон в домашних условиях проблематично.

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Что делать, если смартфон находится в состоянии бутлупа

Далее выясним, как вернуть телефон в нормальное рабочее состояние. Предупреждаем, что мы не несем ответственности за ваши действия. Инструкция представлена в ознакомительных целях.

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Способ 1: Сброс до заводских настроек

При возникновении любых серьезных неполадок со смартфоном рекомендуется в первую очередь сбросить его к заводскому состоянию. Благодаря этому будет очищена вся информация с телефона, в том числе и та, которая может быть заражена вирусом. Из-за бутлупа зайти в системные настройки очень сложно, поэтому предлагаем альтернативный вариант – проведение операции через рекавери. Подойдет и системный программный проект, и кастомный.

1.Полностью выключите смартфон, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд.

2.Зажмите клавишу питания и увеличения громкости. Удерживайте качельку громкости, пока не высветится меню recovery.

3.Опуститесь до пункта «WipeData» – «WipeAIIData». Подтвердите действие.

4.Подождите, пока смартфон будет сброшен до заводских настроек. Мобильное устройство самостоятельно перезагрузится, и, если хард ресет помог, вы сможете приступить к первоначальной настройке своего Xiaomi.





Способ 2: Восстановление бэкапа

Попробуйте данный вариант, если соблюдено два главных условия:

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1.На телефоне стоит кастомное рекавери – TWRP или CWM.

2.Ранее вы создавали резервную копию, которая хранится на стороннем носителе, например, компьютере.

Для начала сбрасываем смартфон к заводскому состоянию, воспользовавшись вышеописанным гайдом. Потом подключаемся к ПК и сбрасываем в память смартфона файл с бэкапом. В кастомном рекавери открываем пункт «Restore», и с помощью встроенного проводника указываем путь к резервной копии. Подтверждаем и ждем, когда бэкап будет восстановлен. После запуска телефона переходим в настройки и запрещаем дальнейшие обновления прошивки.

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Способ 3: Перепрошивка

Универсальный способ, который помогает в 90% случаев, если бутлуп вызван системным сбоем. Удобнее всего ставить новую прошивку через Фастбут. Для этого нужно разблокировать загрузчик, установить на компьютер утилиту MiFlash и скачать подходящую версию оболочки. Поэтапная инструкция обязательна будет в отдельной статье. Еще можно прошить девайс через EDL или TWRPRecovery.

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Способ 4: Обращение к мастеру

Если ничего не помогает, выход один – обратиться в сервисный центр. Специалисты тщательно проверят ваше устройство и выяснят причину бутлупа. Если виновато механическое повреждение, может потребоваться замена деталей. Категорически не рекомендуем самостоятельно разбирать аппарат и чинить какие-то элементы, особенно, если вы новичок.

Теперь вы осведомлены, как устранить проблему с постоянной перезагрузкой на Xiaomi. Если знаете еще какие-то способы решения неполадки – делитесь в комментарии.﻿﻿