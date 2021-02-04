Что думаете, стоит ли Xiaomi выпускать дорогие смартфоны за $1500?

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«Офигеть как дорого» — так будут говорить о ценах на смартфоны Xiaomi?

По сочетанию цены и характеристик, смартфоны Xiaomi долгое время выглядели непревзойденными. Обычно реакция потребителей при взгляде на ценники устройств компании вызывала реакцию, что «дешевле за этот же набор параметров вы ничего не купите». Но еще два года назад появились первые тревожные звоночки, что компания хочет распрощаться со славой производителя топа за свои деньги.

Тогда директор по продуктам Xiaomi намекнул, что смартфоны компании перестанут быть дешевыми. Стоит задача избавиться от имиджа производителя ширпотреба, сконцентрироваться на выпуске устройств флагманского уровня. От слов перешли к делу. Во-первых, выделили Redmi в отдельный суббренд, во-вторых — начали выпускать все более дорогие модели.

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В прошлом году выпуском Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra компания показала, что она готова играть на одном поле с флагманами от А-брендов. И в Китае Ultra-версию приняли достаточно тепло, удалось продать немало экземпляров несмотря на то, что цена на нее приблизилась к отметке в $1000.

Похоже, тот факт, что пользователи готовы неплохо так тратиться на покупку дорогих устройств Xiaomi, вдохновил компанию. Она понимает, что есть аудитория, готовая платить немало за смартфон, но вот сколько? Какой максимальный ценник готовы осилить фанаты компании?

Чтобы узнать об этом Xiaomi пошла излюбленным путем — провести опрос. На своей странице в Weibo глава компании Лэй Цзюнь решил поинтересоваться у пользователей их мнением, готовы ли они будут приобрести смартфон компании с ценником в районе $1500. А заодно он поинтересовался, каким должен быть мобильник, чтобы оправдать такой ценник.

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Что дальше? Думаю, что не нужно быть пророком, чтобы говорить о том, что вот таким плебисцитом компания готовит свою аудиторию к тому, что в ее модельном ряду появятся дорогие смартфоны. Она готова к выпуску премиальных устройств, и чтобы для фанатов это не стало шоком, пытается прощупать их предпочтения и настроения по части появления недешевых мобильников. А вы бы купили смартфон Xiaomi за $1500, пусть он и будет инновационным?

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Источник: androidauthority