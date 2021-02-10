Что если Redmi K50 Pro будет выглядеть так?

356

Все просто, понятно и достаточно оригинально

В этом году нас ждет богатый на новинки февраль. Производители начнут бомбить рынок новыми устройствами и в числе, кто покажет своих дебютантов, окажется Xiaomi. До конца февраля ждем премьеру серии Redmi K50, но без Redmi K50 Pro+ с чипом Dimensity 9000.

До недавнего времени инсайдеры и сама компания уделяли максимум внимания игровому Redmi K50 Gaming Edition, тогда как прочие модели линейки оставались незаслуженно в тени. Информация о них, как правило, ограничивалась лишь предположениями, какие аппаратные платформы они получат. И вот сегодня нам решили показать, как будет выглядеть Redmi K50 Pro.

Во многом, изображенный на рендере смартфон, перекликается с той визуализацией, которая ранее мелькала в сети. Новинка получит боковой сканер отпечатков пальцев несмотря на то, что тип матрицы тут будет AMOLED. Redmi K50 Pro заключен в тонкий корпус на тыльной стороне которого расположен прямоугольный блок основной камеры с закругленными углами.

Сама площадка разделена на две части: глянцевую и матовую. Глянец понадобился, чтобы визуально выделить три датчика изображения, расположенные по типу лопастей вентилятора и один из них чуть больше своих собратьев. Ниже расположилась светодиодная вспышка и надпись, возвещающая, что главный модуль здесь на 108 Мп.

Известно, что Redmi K50 Pro будет построен на Dimensity 8000 и предложит 120-герцовую OLED-панель. Все прочие параметры неизвестны.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers