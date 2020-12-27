Что известно о бета-версии Harmony OS? Это переделанный Android

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При создании Harmony OS 2.0 без Android не обошлось

Для Huawei 2020 год стал одним из самых непростых за всю ее историю. Казалось, что китайская компания сумела ловко обойти санкции США и продолжит свой путь на верх. Но чиновники Белого дома нашли эффективный способ прервать успешное восхождение на Олимп и теперь стоит вопрос о выживании, компания вынуждена распрощаться с амбициями стать лидером рынка.

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После того, как Huawei была отлучена от полноценной версии Android с сервисами Google, ей пришлось всерьез взяться за создание собственной операционной системы, которая в Китае называется Hongmeng OS, а на глобальном рынке — Harmony OS. Впервые о проприетарной операционке компания заговорила весной прошлого года. Тогда было объявлено, что готовится альтернатива Android на случай, если они так и не смогут вернуться к полноценным отношениям к Google.

И летом 2019 года состоялся анонс HongmengOS (Harmony OS), но тогда речь шла исключительно о работе на «умных» дисплеях и носимой электронике. Со смартфонами все оказалось сложнее, но это не мешало Huawei уверять, что они все смогут и их система легко заменит Android и станет лучшее ее. В итоге даже заговорили о том, что китайцы могут создать что-то действительно масштабное и пошатнут гегемонию Android.

Бета-версия Harmony OS для мобильных устройств вышла в декабре 2020 года и ориентирована она только на Китай и разработчиков софта. Ее можно опробовать на флагманах серий Huawei Mate 30 и Huawei P40. И, как оказалось, ничего оригинального и экстраординарного не создано. Китайцы в очередной раз схитрили и Harmony OS лишь незначительно переработанный Android.

Удалось установить, что Hongmeng OS базируется на Android Open Source Project (AOSP), лишенной сервисов Google и она доступна всем желающим. Поведали об этом разработчики, которые успели познакомиться с ней. Так, один из них создал утилиту-пустышку, чтобы выяснить природу программного обеспечения. Операционка выдала ошибку, и она оказалась практически идентичной, что на Harmony OS, что на Android. Т.е. по факту создается впечатление, что разработчики Huawei попросту изменили название операционной системы, а по сути это Android.

Еще один разработчик портировал на Harmony OS приложение Superuser, которое известно среди любителей «потрошить» прошивки. Утилита не только без проблем встала на смартфон, но и предоставила доступ к инструменту ADB (Android Debug Bridge) которого не должно было бы быть, будь Harmony OS созданной с нуля платформой.

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Похоже, что от фирменной ОС Huawei не стоит ждать чего-то инновационного и революционного. Возможно, впоследствии Harmony OS претерпит больших изменений, а на данном этапе за основу взят Android только бы упростить переход на новую мобильную платформу. Сейчас система лишь промежуточный этап в миграции с Android на Harmony OS.

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Источник: xda developers