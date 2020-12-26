Специальная версия фитнес-часов Huawei Watch Fit Elegant Edition должна выйти совсем скоро

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Фитнес-часы Huawei Watch Fit получат новую версию с более «прокаченным» корпусом.

Еще в августе этого года Huawei выпустила на рынок Китая смарт-часы Watch Fit. Устройство оценили в 799 юаней, что на сегодняшний момент равняется примерно $122. Как и многие носимые устройства бренда, Huawei Watch Fit пользуются вполне неплохим спросом. Судя по всему, это и натолкнуло компанию на мысль о том, что можно еще немного расширить свое портфолио за счет существующих устройств.

Сегодня инсайдер из Китая намекнул на то, что Watch Fit также получит «элегантную версию» - это официальное название нового варианта Watch Fit. Elegant Edition будут иметь металлический корпус вместо полимера в обычной версии, а ремешок будет сделан из специального фторкаучукового материала. По данным информатора, в розничную продажу новая версия фитнес-часов поступит по цене около 999 юаней, то есть примерно $152.

В остальном, Huawei Watch Fit Elegant Edition сохранят те же спецификации, что и обычная версия. Это означает, что нас ждет 1,64-дюймовый прямоугольный AMOLED-дисплей с разрешением 456 x 280 пикселей. Напомним также, что часы имеют внутреннюю память объемом 4 Гб и поддерживают Bluetooth 5.0.

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Кроме того, часы оснащены поддержкой GPS, а также имеют поддержку всех необходимых датчиков, таких как акселерометр, гироскоп, датчик внешнего освещения, оптический датчик пульса и датчик SpO2.

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Источник: Huawei Central



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