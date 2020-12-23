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Вышел Huawei Enjoy 20 SE как повторение пройденного

23.12.2020 203 0

Компания представила Huawei Enjoy 20 SE или упрощенную версию Honor 10X Lite

Компания Huawei под конец года решила устроить презентацию, на которой показала ряд своих новинок. Помимо серии Huawei Nova 8 был представлен также Huawei Enjoy 20 SE, который стал одним из немногих последних дебютантов компании, не предложивших поддержку 5G.

 

Но компания вновь прибегла к излюбленному приему выпускать под видом «новой» уже старую модель с минимальными отличиями. На этот раз она перевыпустила Honor 10X Lite, но с другим названием, предложив версию с 6 Гб оперативки, убрав модуль NFC и упростив тыльную камеру.

 

Вышел Huawei Enjoy 20 SE как повторение пройденного – фото 1

 

Увы, но его аппаратная составляющая способна разочаровать. В основе Huawei Enjoy 20 SE лежит чип Kirin 710A с тактовой частотой 2,0 ГГц. Смартфон укомплектовали 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 Гб с возможностью его расширения посредством карт памяти до 512 Гб и дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек.

 

Huawei Enjoy 20 SE работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1, обладает 8-мегапиксельной фронтальной камерой, основной с датчиками 13 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.4) + 2 Мп (макродатчик, f/2.4) и аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.

 

Вышел Huawei Enjoy 20 SE как повторение пройденного – фото 2

 

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Старт продаж смартфона в Китае запланирован на 15 января 2021 года. Доступен он будет в двух модификациях с 4/128 Гб по цене $199 и 8/128 Гб за $229.

 

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Источник: mydrivers

 

Huawei Enjoy 20 SE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.12.2020

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Вышел Huawei Enjoy 20 SE как повторение пройденного