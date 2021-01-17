Что нужно знать о дисплеях с повышенной частотой обновления

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Дисплеи с повышенной частотой обновления становятся массовым явлением: маркетинг, реальность и ожидания

Похоже, что производители решили, что дисплеи в смартфонах достигли своего потолка в развитии, но удивлять публику все же чем-то надо. Вот и принялись они наращивать частоту обновления картинки и на 2020 год пришелся бум устройств с повышенной герцовкой экрана. Началось все с флагманов, а чуть позже к ним присоединились и модели попроще. Благодаря Xiaomi, Realme, OnePlus и Oppo увеличенную частоту обновления экрана начали получать модели с ценником до $300.

Высокая частота обновления делает работу с интерфейсом и прокрутку информации плавнее и визуально приятнее. На фоне 120 Гц-дисплеев создается ощущение, что экраны с 60 Гц «тормозят» и воспринимаются как неполноценные. Но фишка в том, что дисплеи с повышенной герцовкой нуждаются в большей вычислительной мощности процессора, они должны работать в унисон. Если у чипа нет «силенок», то проку от повышенной герцовки немного.

Тест на повышенную герцовку

Так, ребята из ресурса Android Authority решили проверить насколько тот или иной смартфон действительно предлагает заявленную частоту обновления в реальных условиях эксплуатации. Для этого ряд моделей прогнали через бенчмарк GFXBench и наглядно показали, ограничивает или нет чип возможности экрана по части повышенной герцовки.

По итогам прогонки смартфонов через Manhattan и T-Rex можно наглядно увидеть, что только аппараты на флагманском железе «вывозят» повышенную частоту обновления, тогда как решения с менее производительными платформами не справляются с этой задачей.

Например, Asus ROG Phone 3, Xiaomi Mi 10 Ultra и Asus ROG Phone 2 выдают заявленный параметр с герцовкой, а вот Google Pixel 5 и OnePlus Nord не смогли выдать более 60 кадров в секунду, несмотря на то, что в их основе лежит субфлагманская платформа Snapdragon 765G. Провалил тест OnePlus Nord N100 с чипом Snapdragon 460, даже не дотянув до 40 кадров в секунду. И это при условии, что все «аутсайдеры» предлагают 90-герцовые дисплеи, но на практике ни один из них не выдает заявленный параметр.

Не оправдал надежд на 120 Гц и Poco X3, в тестах он выдал максимальные 60 кадров в секунду. Но удивительно другое, здесь стоит чип Snapdragon 732G, который по идее слабее Snapdragon 765G, но при этом он позволил добиться 60 к/с, тогда как старший брат на Google Pixel 5 едва «вывез» 40 к/с.

При этом ребята из Android Authority подозревают, что целый ряд устройств, которые были протестированы, использовали софтверные уловки для лучшего прохождения тестов, повышенное охлаждение или лучшую оптимизацию ПО, чтобы показать лучший результат в бенчмарке. Возможно, именно этим можно объяснить разницу в показателях Pixel 5 и Poco X3.

Почему так?

Простая истина состоит в том, что между флагманскими чипами и однокристальными системами среднего уровня существует пропасть по части графической производительности. Нельзя говорить о том, что SoC среднего и бюджетного уровней не прибавляют в мощности. Но все же все лучшее достается премиальным системам на чипе и высокий уровень графической производительности позволяет им быть «царями горы», обходя более слабые решения.

Вряд ли мы когда-то увидим паритет по части графической производительности между флагманскими и платформами среднего уровня. Топовые решения всегда будут стоять на ступеньку выше. Но вполне может случиться так, что постепенно чипмейкеры предложат однокристальные системы среднего уровня, которые позволят дисплеям с повышенной герцовкой раскрыть весь свой потенциал.

А как обстоят дела в реальности?

Но не стоит спешить делать выводы. Синтетика синтетикой, но куда важнее, как себя проявляют дисплеи с повышенной герцовкой при повседневном использовании смартфона, при обычной, а не максимальной нагрузке. И вот тут оказывается, что те же Pixel 5, OnePlus Nord и Poco X3 пользователи хвалят, отмечая среди приятных сторон визуально приятную работу дисплея. Все работает плавно и отзывчиво. Каких-то нареканий на «подтормаживание» прокрутки нет.

Правда, объективно стоит сказать, что владельцы аппаратов с 60-герцовыми дисплеями не чувствуют какую-то «боль» при работе с ними. Но ровно до того момента, пока им самим воочию не удастся увидеть отличия в работе экрана с 60 Гц и 120 Гц. Отличить «на глаз» 90 Гц и 120 Гц и вовсе мало кому удается.

Где действительно имеет значение повышенная герцовка дисплея, так это в играх. Но тут многое зависит от того, какую игру предпочесть. Простые игры без проблем работают на смартфонах среднего уровня с увеличенной частотой обновления. Но стоит запустить тяжелые 3D-игры и можно увидеть, как стремительно сойдет на нет игровой задор чипов среднего уровня и "скатится" герцовка экрана. Например, в случае с OnePlus Nord N100 компания заявила о том, что «на фактическую частоту обновления влияют настройки приложений и ограничения обработки». Похоже, что OnePlus хорошо осознает, что производительность чипа решает многое и может стать непреодолимым препятствием для достижения заявленной частоты обновления экрана.

Получается, что разочарование постигнет только тех пользователей, которые рассчитывали на то, что их модель среднего уровня будет выдавать повышенную герцовку при воспроизведении любого контента. Увы, нет. При выполнении обычных задач — да, но стоит изрядно нагрузить смартфон и его производительности попросту не хватит обеспечить одновременно приличную мощность и повышенную частоту обновления матрицы.

Счастье не только в повышенной герцовке

Всегда стоит понимать, что высокая частота обновления отнюдь не главный фактор, влияющий на качество картинки на экране. Есть множество прочих нюансов, влияющих на конечный результат. В расчет идет тип матрицы (OLED или IPS), поддержка цветов, разрешение и прочие параметры. Также не стоит списывать со счетов, что разгон частоты обновления негативно влияет на автономность смартфона и тест Xiaomi Mi 11 только подтверждает, что такая «плюшка» изрядно «жрет» батарейку.

Но совершенно очевидно, что производители продолжат практику установки экранов с повышенной частотой обновления, постепенно наращивая этот показатель. Так, тот же MediaTek вот-вот должен выкатить чип, который позволит предлагать частоту 160 Гц. Постепенно повышенная герцовка станет стандартом не только для флагманов, но и аппаратов средней руки.

Остается уповать, что те же чипы среднего уровня получат существенную прибавку в производительности, чтобы «вывозить» экраны с увеличенной частотой обновления. А также доведут до ума технологию адаптивных матриц, и мы увидим реальный эффект от установки дисплеев с попеременной частотой обновления исходя из отображаемого контента.

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Источник: androidauthority