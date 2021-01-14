У чипа MT689X от MediaTek будет эксклюзивная фича

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Новая информация про чип, который по мощности сопоставим с Qualcomm и Samsung

Мы ранее сообщали про новость в которую трудно поверить. MediaTek готовит новый процессор, который сможет, в теории, приблизиться к Snapdragon 865+. Но появилась еще одна информация по данному чипу.

Процессор MT689X, сможет не только поддерживать 120 Гц, а и все 160 Гц. Как известно на рынке смартфонов таких экранов не представлено. Возможно, уже в этом году мы сможем увидеть совершенно новое устройство с экраном 160 Гц и «сердцем» от MediaTek. Было бы логичным сделать этот аппарат «геймерским», а иначе, где еще можно оценить по достоинству отрисовку экрана как не в играх?

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Напомню, MT689X будет выполнен с применением норм 6 – нанометровой технологии, а графический ускоритель будет Mail – G77. Архитектура схожая с процессором от Samsung 1080, а в тестах AnTuTu чип набирает более 600 тысяч баллов. Судя по заявленным баллам в тестах, можно увидеть, что MT689X дышит в затылок не менее топовому решению от Qualcomm Snapdragon 865+ у которого 667 тысяч «попугаев».

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Источник weibo