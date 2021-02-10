Что объединяет Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi Band 5

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Xiaomi Mi 11 Ultra позаимствовал второй дисплей у фитнес-браслета

Когда в сети появились изображения еще не анонсированного Xiaomi Mi 11 Ultra, многие ахнули — что за дичь придумала компания. И такую реакцию вызвал второй миниатюрный экран на тыльной стороне. Презентация показала, что компания действительно решилась на установку дополнительного AMOLED-экрана диагональю 1,1 дюйма. И если вы решили, что его размер был четко выверен и продуман, то спешим разочаровать.

По факту уже при конструировании новинки инженеры делали все, чтобы органично вписать уже готовый миниатюрный экран в корпус. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что 1,1-дюймовый экран достался Xiaomi Mi 11 Ultra в наследство от Xiaomi Mi Band 5. Он не стал уточнять решила ли компания найти применение уже закупленным экранам для фитнес-браслета или все же прикупила новую партию дисплеев специально для флагмана.

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В любом случае, в находчивости инженерам и дизайнерам Xiaomi не откажешь. А еще удалось немного сэкономить, не занимаясь созданием второй матрицы.

Напомним, что дополнительный экран Xiaomi Mi 11 Ultra отображает дату и время, сообщит о входящем звонке и позволит прочитать входящее уведомление, а также он возьмет на себя функции видоискателя для основной камеры при создании селфи.

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Источник: ithome