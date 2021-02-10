Что по ценам на серию Redmi K40 и какое отношение клинки из дамасской стали имеют к новинкам
В сеть слили цену на Redmi K40 и Redmi K40 Pro, а компания объяснила дизайн новинок
В четверг состоится анонс серии Redmi K40, и компания как может подогревает интерес к ней. Сегодня она выложила промо-плакат с изображением Redmi K40, демонстрирующим исполнение тыльной панели. Судя по всему, смартфон в черном цвете получит узор на «спинке», и компания объяснила, чем она вдохновлялась при его создании.
Читать также: Электрокару от Xiaomi быть или нет? Ответ компании
Представитель Redmi заявил, что дизайн получил название «Перо Мо» и он напоминает узор клинков из дамасской стали. Как это будет выглядеть в реальности, увидим уже после анонса новинок.
Тем временем, инсайдеры слили в сеть прайс на Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Так, сказано, что базовая версия серии в модификации с 6/128 Гб памяти может стоить $340, а за Redmi K40 Pro с 8/128 Гб могут запросить $495.
Ожидается, что новинки получат 120-герцовые дисплеи диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, флеш-память UFS 3.1, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Hi-Res Audio, 5G и парочку стереодинамиков. Redmi K40 будет построен на базе Snapdragon 870, а «прошка» предложит флагманский чипсет Snapdragon 888. Главный датчик в основной камере Redmi K40 и Redmi K40 Pro будет разрешением 64 Мп и 108 Мп соответственно. Емкость аккумулятора составит 4520 мАч и предложат быструю зарядку мощностью не менее 33 Вт.
Читать также: Redmi Note 10 все ближе: видеотизер и упаковка для Redmi Note 10 Pro
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источники: mydrivers
Комментарии