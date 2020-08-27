Что с производительностью Realme X7? Dimensity 800U выглядит достойно

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Realme X7 на базе Dimensity 800U прогнали через AnTuTu

За последний год MediaTek прогрессирует и ее труды увенчались успехом. За сбалансированные и производительные чипы серии Dimensity компания достойна похвалы. Ведь не зря же многие производители начали активно выводит на рынок устройства с ними на борту.

Правда, в случае с Huawei это скорее мера вынужденная и на руку популярности чипам MediaTek сыграла их невысокая цена, позволяющая хоть немного сдерживать ценники на смартфоны на фоне все возрастающей стоимости устройств.

Активно множит свои смартфоны с процессорами MediaTek компания Realme. На следующей неделе ее модельный ряд пополнится минимум двумя такими устройствами: Realme X7 и Realme X7 Pro. «Младший» из дебютантов будет еще интересен тем, что он будет первым на рынке с чипом Dimensity 800U. Уже сегодня мы можем сделать предварительный вывод о его мощности.

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В сеть выложили результаты прогонки Realme X7 в AnTuTu v8.4.4. По итогам теста смартфон набрал 341 298 баллов, результат CPU — 107 310 очков и GPU — 90 345. Ожидаемо, по производительности Dimensity 800U уступает своему старшему собрату Dimensity 820, но при этом он идет практически вровень с Snapdragon 765G, уступая лишь примерно 3% по производительности графического чипа. Тогда как центральный чип на 5% мощнее продукта Qualcomm.

Напомним, что Dimensity 800U был представлен всего десять дней назад и представляет собой 7-нанометровоей решение с 8 процессорными ядрами с пиковой частотой 2,4 ГГц. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G57 MC3. Больше о характеристиках чипа вы сможете прочитать в нашем материале.

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