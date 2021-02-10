Эти песни заставят вас плакать как ребенок: в YouTube Music добавили 5 новых фильтров настроения, включая “Cry”

Новый фильтр настроения на YouTube Music

В переполненной сфере потоковых музыкальных сервисов, где доминируют Spotify и Apple Music, YouTube Music сумел оставаться актуальным благодаря включению многочисленных удобных функций, обеспечивающих быстрый доступ к вашей любимой музыке. Впервые представленные еще в 2020 году, фильтры настроения позволяют клиентам начать слушать музыку в зависимости от их душевного состояния с текущими опциями, включая тренировку, сосредоточенность, расслабление, поездку на работу, бодрость и подкасты. Сейчас команда YouTube Music добавляет пять новых фильтров настроения, в том числе один, известный просто как “Cry”, с собственным супермиксом Sad Songs (печальные песни).