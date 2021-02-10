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  • Эти песни заставят вас плакать как ребенок: в YouTube Music добавили 5 новых фильтров настроения, включая “Cry”

Эти песни заставят вас плакать как ребенок: в YouTube Music добавили 5 новых фильтров настроения, включая “Cry”

19.09.2023 41 0

Новый фильтр настроения на YouTube Music

В переполненной сфере потоковых музыкальных сервисов, где доминируют Spotify и Apple Music, YouTube Music сумел оставаться актуальным благодаря включению многочисленных удобных функций, обеспечивающих быстрый доступ к вашей любимой музыке. Впервые представленные еще в 2020 году, фильтры настроения позволяют клиентам начать слушать музыку в зависимости от их душевного состояния с текущими опциями, включая тренировку, сосредоточенность, расслабление, поездку на работу, бодрость и подкасты. Сейчас команда YouTube Music добавляет пять новых фильтров настроения, в том числе один, известный просто как “Cry”, с собственным супермиксом Sad Songs (печальные песни).

 

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Также включены «Романтика», «Вечерка», «Доброе настроение» и «Сон», которые открывают для вас списки воспроизведения в разделе «Смешаное», затем «Из вашей библиотеки» и обычный список каруселей, например «Послушай еще раз» , «Похоже» и т.д. Эти новые фильтры настроения обнаружил несколько пользователей Reddit.

 

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Эти пять дополнений начинают появляться в мобильных приложениях и веб-клиенте, но еще не получили широкого распространения.

 

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Источник: 9to5google

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 19.09.2023
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Эти песни заставят вас плакать как ребенок: в YouTube Music добавили 5 новых фильтров настроения, включая “Cry”