Цифра дня: за сколько ушел с аукциона iPhone X с USB Type-C

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За $100 тысяч не купили, но заплатили ненамного меньше

Наверное, нет ни одного профильного издания, не рассказавшее про энтузиаста, которому основательно надоел Ligthing в iPhone. Надоел настолько, что он решил претворить в жизнь мечту об айфоне с портом USB Type-C. Он сделал такой iPhone, выложил в сеть инструкцию, как это можно сделать своими силами, а сам экспериментальный iPhone X выставил на аукцион.

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Стартовая цена составила $4000, но уже через несколько дней ставка выросла до $100 100. Торги завершились и уже известно, за сколько удалось продать iPhone X с USB Type-C.

«Благоразумие» все же возобладало и 100 тысяч баксов за модифицированный айфон никто не отдал. Но среди 116 человек, которые приняли участие в торгах, нашелся тот, кто не пожалел «всего» $86 001 за экспериментальный продукт. Именно за такую сумму iPhone X с USB Type-C ушел с молотка.

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Покупателя не смутило то, что по словам автора проекта, он получит прототип, который может работать только в определенных сценариях. Он не исключает того, что в какой-то момент смартфон даст сбой и превратится в «кирпич», который будет пылиться в ящике стола или его изредка будут выставлять на всеобщее обозрение, как предмет коллекции.

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Источник: ebay