Samsung троллит Apple при помощи салфетки для протирки дисплея

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Samsung устроила бесплатную раздачу тряпочек. Увы, только в Германии

Samsung не раз замечена за попыткой уколоть или потроллить Apple. Правда, не всегда успешно и тонко, а также есть в ее активе случаи стеба над какими-то решениями Apple, которые она потом же сама и брала на вооружение. На этот раз Samsung решила пройтись по одному из хайповых продуктов Apple — салфетке для протирки монитора.

Многие знают, что в прошлом месяце в свободную продажу поступила «яблочная тряпочка» из наноматериала, позволяющая эффективно убирать загрязнения с дисплеев. Запросила за нее компания немало — $19 в США, а в ряде стран цена на нее достигает $30. Вот на фоне такой алчности Apple решила выгодно выделиться Samsung, устроившая аттракцион невиданной щедрости — она раздает бесплатно салфетку для протирки дисплеев Galaxy.

Сама промо-кампания проходит только в Германии и желающие могут оформить бесплатно салфетку через приложение Samsung Members. Правда, щедрость компании не безгранична и дармовщина не распространяется на всех желающих. Урвать бесплатно салфетку смогут только первые 1000 подавшие заявку.

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Судя по всему, идея с бесплатной раздачей салфетки родилась из-за желания потроллить Apple. Жаль только, что акция действует лишь в Германии. А еще не удивимся, если по прошествии какого-то времени и сама Samsung поставит на поток производство премиальных тряпочек, стоить которые будут недешево. Для тех же, кто не готов много тратиться на аксессуар, есть вариант с покупкой китайского аналога всего за $3.

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Источник: sammobile