Ценопад топовых флагманов 11.11! Samsung Galaxy S22 Plus – стильный смартфон с крутым дисплеем и флагманским процессором всего от 15 147

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Samsung умеет делать все любящие смартфоны. Galaxy S22 Plus - это флагман, который действительно стоит внимания, ведь имеет большой и, пожалуй, лучший фирменный дисплей, отличный дизайн и мощное железо.

Экран Samsung Galaxy S22 Plus может показаться сдержанным, если взглянуть на его основные характеристики, но у него есть туз в рукаве, который помогает выделить его среди других. Дисплей суперовый – Dynamic AMOLED 2X, его диагональ составляет 6,6 дюйма, а частота обновления 120 Гц. Цветопередача тоже здесь отличная, но не забывайте о ШИМ, он здесь заметен.

Смартфон оснащен топовым флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1. Он удовлетворит абсолютно любые потребности и даже больше. А в паре с крутым дисплеем, смартфоном действительно приятно воспользоваться. Камеры здесь тоже флагманские, а значит, они вас точно не огорчат.

Емкость аккумулятора у S22 Plus имеет 4500 мАч. Как и Ultra, S22 Plus заряжается с максимальной мощностью 45 Вт посредством зарядного устройства, совместимого с технологией USB Power Delivery PPS. Также смартфон имеет беспроводную и реверсивную зарядку.

S22 Plus имеет класс защиты IP68, как и большинство телефонов Galaxy S на протяжении многих лет. Телефон выдерживает 30-минутное погружение в воду на глубину до 1,5м.

S22 Plus действительно отличное устройство, кто ищет надежного друга на много лет вперед, благодаря обещанным компанией 4 года поддержки Android и 5 лет обновлений безопасности, он вам это точно обеспечит.

Samsung Galaxy S22 Plus 8/256 GB – 15 147 грн.

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