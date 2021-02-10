Цена снижена на Xiaomi 13: рецепт идеального флагмана с супер дизайном всего от 21 073

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Рецепт идеального флагмана

Одно из самых приятных, что может быть - покупка нового смартфона: эти великолепные ощущения нового устройства, распаковки, а если это флагманский девайс, такой процесс становится еще приятнее. Один из самых ожидаемых смартфонов в этом году, с крутыми характеристиками упал в цене. Потому встречайте! Xiaomi 13 – воплощение идеального флагмана с крутыми характеристиками.

Отличительной особенностью Xiaomi 13 стала поддержка степени защиты IP68. По дизайну – это одно из наилучших решений, которые сейчас можно приобрести: строгий дизайн, плоские грани, лицевая плоская панель, с минимальными загибами по краям и дисплей без закруглений. Квадратный блок камер смотрится аккуратно. А еще у Xiaomi 13 симметричные рамки экрана. Они тонкие и составляют примерно 2.5 мм со всех сторон. Выглядит очень стильно.

Если речь идет о флагманах, то, конечно, все параметры обладают топовыми характеристиками. AMOLED-матрица с высокой частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080×2400 идеально подходит для воспроизведения с максимальной реалистичностью статических и динамических сцен. Диагональ 6,36” дает достаточно простора для работы и позволяет смартфону максимально комфортно размещаться даже в небольшой руке. Частота обновления уже стандартна для флагмана в 120 Гц.

Внутри этого смартфона вы найдете мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Он построен по 4 нм техпроцессу и имеет 8 ядер. Поэтому здесь беспокоиться не стоит: смартфон легко справляется с любыми задачами и прихотливыми играми.

Камеры Xiaomi 13 еще со старта заявляют о себе красноречивой надписью Leica. Дальше продолжать бы и не надо было, название говорит само за себя, но насчет характеристик: основной сенсор на 50 Мп f/1, ультраширокоугольный на 12 Мп f/2.2, телефото на 10 Mп f/2.0, 3.2x оптический зум. Фото из основной камеры прекрасны при любых условиях освещения. Основная фишка от Leica – это два пресета фиксации цветов, насыщенный (Vibrant) и природный (Authentic). Другие сенсоры себя тоже показывают отлично.

Батарея осталась неизменной по сравнению с предшественником – 4500 мАч. Смартфон себя хорошо показываю в тесты на автономность, его с головой хватает на целый день и даже больше, здесь сыграла хорошая оптимизация.

Заряжается батарея очень быстро благодаря быстрой зарядке и зарядному устройству мощностью 67 Вт.

Смартфон в Xiaomi получился действительно крутым, здесь все, что нужно и все чего ожидали и даже больше. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

Xiaomi 13 8/128 GB Global - 21 073 грн.

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