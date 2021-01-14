Самую мощную беспроводную зарядку 80 Вт могут установить в новом флагмане от Xiaomi

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Компания прокачает Xiaomi Mi 11. Что они нам приготовили?

Всем известно, что в скором времени производители откажутся от разъемов в пользу монолитных смартфонов, а для этого нужны мощные, беспроводные зарядки. Кажется, Xiaomi потихоньку приближается к решению этой проблемы.

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Как сообщалось ранее, компания начала тестирование новой беспроводной зарядки мощностью в 80 Вт. И вот, стало известно, что она будет установлена в телефоне Xiaomi Mi 11 Pro. Эффективность зарядки вырастит c 95 – 96% до 98,5%. Так же новое зарядное устройство будет выделять меньше тепла, что продлит время работы на высоких мощностях.





Не обошли стороной и проводную зарядку. 120 Вт вместо 55 Вт на Xiaomi Mi 11. При всём этом, компания так же планирует «прокачать» батарею, увеличив её мощность с 4600 мАч до 5000 мАч. Экран, скорее всего оставят, как и у «младшего брата»: 6,81 – дюймовый, 120 Гц, изогнутый AMOLED – дисплей с разрешением 3200х1440 точек.

Беспроводные зарядки выходят на новый уровень. Осталось только подождать выхода Xiaomi Mi 11 Pro Exposure и посмотреть, удалось ли компании сделать еще один шаг к отказу от разъёмов?

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Источник: mydrivers