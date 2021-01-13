Ждем Redmi K40 на новой платформе от MediaTek

144

Глава Redmi практически подтвердил выход Redmi K40 на новом процессоре MediaTek

На днях MediaTek объявила о своем желании устроить 20 января презентацию и показать свои последние разработки. По слухам, звездой мероприятия должен стать новый 6-нанометровый чип линейки Dimensity, предположительно, что новинка будет именоваться Dimensity 1200.

Читать также: Все о Xiaomi Mi 11 в видео от Andro News! Полный обзор﻿

Похоже, что имя одного из первых обладателей нового чипа мы знаем. Сегодня глава Redmi Лю Вейбинг на своей странице в Weibo опубликовал пост, где заявил, что Redmi K30 Extreme Edition на базе Dimensity 1000+ оказался чрезвычайно популярен. Но пришло время для обновления. И в завершении он напомнил, что вскоре появится новый флагманский чип Dimensity.

Судя по всему, глава «дочки» Xiaomi намекает на то, что Redmi K40 в числе тех, кто первым получит новый процессор от MediaTek. Все указывает на то, что правы окажутся те инсайдеры, которые предсказывали, что Redmi K40 Pro получит чипсет Snapdragon 888, а вот Redmi K40 получит новый процессор от MediaTek.

Читать также: Это провал! Xiaomi Mi 11 прошел тест автономности Andro News!﻿

Известно, что Redmi K40 представят в феврале, он получит аккумулятор на 4000 мАч, самый дорогой на рынке плоский дисплей и ценник должен стартовать с отметки $463. Уже скоро мы должны узнать дату анонса смартфона и наверняка инсайдеры не оставят нас без подробностей о новинке.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: weibo