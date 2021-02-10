Clubhouse придет и на Android. Запоздавший ход и эта соцсеть мало кому нужна

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Готовят версию Clubhouse для Android-устройств

В прошлом году в Кремниевой долине появился амбициозный стартап Clubhouse, позиционирующийся как соцсеть нового поколения. Она быстро набрала популярность и по данным аналитиков за все время существования приложения его загрузили более 13 млн раз. Сама социальная сеть не интересна огромной армии пользователей, ведь она работает сейчас только на платформе iOS.

И вот в воскресенье Clubhouse выпустило обновление, которое принесло с собой ряд новых функций. Но самое интересное содержится в приписке к апдейту. Так, разработчики соцсети сообщили о том, что стартовало ее бета-тестирование для Android-устройств. Компания надеется на то, что ближайшие недели она сможет выпустить стабильную версию приложения для Android.

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Фишка в том, что Clubhouse подтверждает правило, что мода быстротечна. Сегодня ты на коне, а завтра тебя ждет забвение. Популярность Clubhouse пошла на спад. Сама социальная сеть не совершенна и требует слишком много свободного времени для общения. А таковых людей не много. Кроме того, постепенно она теряет имидж элитарного клуба, ведь у сильных мира сего нет времени на частую болтовню, а общение с простыми смертными мало кому интересно. Как работает Clubhouse вы можете прочитать в этом материале.

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Источник: notion