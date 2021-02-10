В этом году YouTube ввела много полезных функций с привлечением ИИ: вот их список и возможности

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YouTube не отстает и активно внедряет ШИ

YouTube снова в новостях с очередным набором важных новых функций, призванных помочь создателям привлечь больше аудитории. Во время мероприятия Made On YouTube компания анонсировала несколько новых инструментов, которые вскоре станут доступны как пользователям, так и создателям, включая несколько функций на основе искусственного интеллекта, таких как Aloud и Dream Screen.

Функция Aloud, анонсированная несколько месяцев назад во время мероприятия VidCon, делает именно то, о чем говорит ее название: она позволяет авторам дублировать свои видео. Это означает, что видео, использующие новый инструмент дубляжа YouTube с искусственным интеллектом, смогут увидеть зрители по всему миру, помогая авторам открывать контент для зрителей по всему миру.

Кроме Aloud, YouTube анонсировал несколько новых функций с искусственным интеллектом, которые рано или поздно появятся на его платформе для обмена видео. Dream Screen – это экспериментальная функция, которая позволяет авторам "придумывать" видео- или графические фоны для своих YouTube-кадров, сгенерированные искусственным интеллектом.

YouTube Create - новое мобильное приложение, которое сейчас доступно в бета-версии на устройствах Android на некоторых устройствах. Это бесплатное приложение можно использовать для создания видео, позволяя авторам редактировать, накладывать звуковое сопровождение, добавлять подписи и т.п. непосредственно со своего мобильного телефона.

AI Insights – еще один полезный инструмент, предназначенный для формирования предложений на основе того, что аудитория автора уже смотрит на YouTube. По данным YouTube, более 70 процентов опрошенных при тестировании этой функции сказали, что она очень полезна.

И последнее, но не менее важное: вспомогательный поиск – еще один интересный инструмент, позволяющий создателям YouTube искать саундтрек к своим видео, вводя описание контента. Поскольку эта функция работает на основе искусственного интеллекта, она автоматически предлагает музыку, по ее мнению, подходящую для конкретного видео.

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Источник: blog.youtube