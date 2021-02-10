Даешь OLED-панель в Redmi Note 11

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Компания не скрывает появление в будущем Redmi Note 11 и хочет знать, чего хотят фанаты от него

В этом году Xiaomi представила семейство Redmi Note 10, которое насчитывает несколько моделей, ориентированные на различные регионы продаж и отличающееся своими характеристиками. В Китае же смартфоны линейки появились в продаже 1 июня и стали звездами летней распродажи. Только за 9 дней было продано более 1 млн единиц серии Redmi Note 10 в Поднебесной.

Но компания уже думает над новым, одиннадцатым поколением Redmi Note и в уже традиционной для себя манере решила поинтересоваться тем, чего хотят пользователи увидеть в нем. На своей странице в Weibo глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг устроил опрос, предложив фанатам высказаться на тему того, какие улучшения они ждут от Redmi Note 11.

Оказалось, что в Китае сильно лобби поклонников OLED. Большое количество пользователей проголосовали за установку такого типа матрицы в Redmi Note 11. Xiaomi уже начала активно устанавливать OLED-панели в своих смартфонах и в этом году они появились у моделей среднего класса, в той же серии Redmi Note 10. Но речь идет об аппаратах для глобального рынка, тогда как в Китае выпустили модели с ЖК-дисплеями. Поэтому вполне ожидаемо, что поклонники в Поднебесной среди улучшений назвали OLED-экран.

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Не сложно предположить, что чаяния пользователей будут услышаны и представители семейства Redmi Note 11 получат OLED-экраны независимо от региона продаж. В целом на рынке уже наметилась тенденция миграции устройств среднего класса на OLED-панели и в дальнейшем она только усилится, ЖК-экраны будут постепенно вытесняться и терять свою долю на рынке.

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Источник: mydrivers