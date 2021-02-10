Камера Xiaomi Mi 12 Ultra: дюймовый датчик и рекорд по мегапикселям

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Xiaomi Mi 12 Ultra обещает вновь штурмовать чарты лучших камерофонов

Xiaomi все активнее расстается с имиджем производителя смартфонов для экономных и не стесняется предлагать решения по высоким ценам. Архифлагманом и технологически передовым гаджетом нынешнего года для нее стал Xiaomi Mi 11 Ultra, который оказался реально хорош в деле создания фото и видео.

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Ожидается, что у этой модели будет преемник и где вновь сделают ставку на отличную камеру. По инсайдерским данным, Xiaomi Mi 12 Ultra будет впечатлять основной камерой, где роль «главной скрипки» отдадут датчику с рекордным разрешением 192-мегапикселя. Его размер оставит 1 дюйм и это будет один из крупных сенсоров на рынке.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Он требователен к свободному внутреннему пространству и явно будет возвышаться над корпусом, а реализацию подобной камеры можно увидеть в Sharp Aquos R6. В новом датчике применят технологию биннинга, когда 16 соседних пикселей будут сгруппированы в один большой, чтобы на выходе получать фоточки эквивалентным разрешением 12 Мп.

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Почти наверняка Xiaomi Mi 12 Ultra получит один из лучших дисплеев на рынке, в избытке памяти, подэкранную фронталку, самый мощный чип на рынке и ультрабыструю зарядку. До зарядки по проводу на мощности 200 Вт дело вряд ли дойдет, но 120 Вт должны предложить. Мощность беспроводной зарядки могут довести до 100 Вт.

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Источник: mydrivers