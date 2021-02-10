Глава Xiaomi: новый подход к линейке флагманов, собственные чипы и электромобили, MIUI наше все

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Лучшие продукты и новые подходы в бизнесе — главные цели Xiaomi

Лэй Цзюнь — человек без преувеличения легендарный, чья жизнь способна вдохновить множество целеустремленных и предприимчивых людей. Главная его регалия — основатель и глава Xiaomi. И если уж спросить у кого-нибудь о том, как будет дальше развиваться компания и какие продукты намерена выпускать, то лучшей кандидатуры и не сыскать.

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Поэтому не удивительно, что пользователи охотно пользуются возможностью пообщаться с Лэй Цзюнем в серии вопросов и ответов в сети Weibo. Это позволило узнать, что теперь титульная флагманская линейка будет предлагать как компактную версию, так и вариацию с большим экраном. Он провел параллель, что Xiaomi 12 — это как iPhone 13 у Apple, а Xiaomi 12 Pro — это iPhone 13 Pro Max.

Подтвердил он направленность компании на создание собственных чипов, чтобы «продвигать отрасль вперед». По словам Лэй Цзюня, компания делает все возможное в области разработок и исследований, чтобы предложить пользователям качественные продукты.

Как известно, Xiaomi работает над своим электромобилем и глава компании доволен тем, как они продвигаются в этом направлении. Он подтвердил намерение выпустить первый электрокар в 2024 году. Лэй Цзюнь лично курирует это направление, как и мобильное подразделение компании.

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В числе тем, которые были затронуты в беседе, оказалась тема фирменной прошивки MIUI. Глава Xiaomi подтвердил, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro получат «из коробки» MIUI 13. Также он надеется, что им удалось добиться нужного прогресса в развитии собственной оболочки и пользователи оценят результат всех усилий. В своей работе над MIUI они опирались на отзывы и пожелания фанатов компании, чтобы предложить им лучший пользовательский опыт.

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Источник: gizmochina