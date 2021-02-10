Дебют Xiaomi Mi Mix 4 подтвержден и дисплей смартфона показали на видео

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Xiaomi Mi Mix 4 должен стать торжеством инноваций

Вчера глава Xiaomi Лэй Цзюнь назвал дату большого ивента, в рамках которого компания представит сразу 15 (!) новинок. Далеко не все будут интересны для нас и станут продаваться на территории наших стран. Максимум внимания отвлечет на себя Xiaomi Mi Mix 4, который станет выставкой достижений компании в создании камеры под дисплеем.

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Сегодня Xiaomi подтвердила, что 10 августа она устроит анонс Mi Mix 4. Она выпустила ностальгический промо-ролик, демонстрирующий тот путь, который прошла компания в реализации самых смелых задумок. Xiaomi хотела воплотить в одном устройстве технологический идеал от инженеров, одержимость дизайнеров совершенной эстетикой и воображение тысяч поклонников об эталонном аппарате.

Сама компания считает, что «рождение Mix — это чудо» и бросает вызов «невозможному», а еще это «смелая инновация для поколений». Пафосных слов прозвучало немало, осталось только понять, есть ли у компании что предъявить в подтверждение этих слов, действительно ли ей удалось создать инновационный во всех отношениях Xiaomi Mi Mix 4.

Отличился сегодня и сетевой информатор Digital Chat Station, выложивший в сеть видео, на котором якобы изображен дисплей Xiaomi Mi Mix 4. Он обладает гибкой подложкой и фронтальная камера практически невидима. Только если выключить экран, и под определенным углом можно заметить отверстие под селфи-модуль. В отличие от вчерашней фоточки с дисплейной панелью, продемонстрированный сегодня экран получил фронталку в более привычном месте в верхней части дисплея.

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Каким же на самом деле будет Xiaomi Mi Mix 4 узнаем уже 10 августа, когда и представят флагман.

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Источник: sparronews