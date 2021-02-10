Дисплей Xiaomi Mi 11T: упрощение или улучшение?

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Появились подробности об экране Xiaomi Mi 11T

Xiaomi ударными темпами строит собственный модельный ряд устройств и релизом новинок в августе все не завершится. Осенью еще обещают новые смартфоны, среди которых будет линейка Xiaomi CC 11. Она может выйти на глобальный рынок как серия Mi Note 11. Также ждем премьеру Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro, работы над которыми должны быть завершены. По крайней мере, «прошка» уже была замечена на сайте Федеральной Комиссии по связи США (FCC).

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Подтверждает предстоящий выход Xiaomi Mi 11T и известный сетевой информатор Digital Chat Station. Он утверждает, что вот-вот будет запущена глобальная версия Xiaomi Mi 11T. Новинку ждет кардинальное преображение на фоне предшественника. Компания откажется от установки IPS-матрицы в пользу OLED-экрана. Но попутно уменьшится и частота обновления с 144 Гц до 120 Гц.

Такой выбор дисплея может разочаровать только тех, кто топит за IPS и предпочитает пользоваться смартфонами, которые не «болеют» ШИМом. Именно они посчитают такой выбор даунгрейдом. Для всех же остальных это будет скорее улучшение, чем упрощение. Ожидается, что Xiaomi Mi 11T Pro удостоится платформы Snapdragon 888, а вот для базовой версии могли приготовить какой-то чип попроще.

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Источник: twitter