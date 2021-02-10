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Xiaomi действительно отложила анонс MIUI 13. И вот когда ее представят

03.08.2021 681 1

MIUI 13 дебютирует в конце года, она нуждается в доработке

Долгая и стабильная поддержка — это то, что ждут от Xiaomi ее поклонники. Проблемы и косяки в работе MIUI 12 и MIUI 12.5 породили большую волну критики со стороны пользователей. Возможно, неудачи заставляют компанию перестраховаться и не торопиться с выходом MIUI 13.

 

Ранее инсайдеры упорно твердили, что одновременно с Xiaomi Mi Mix 4 на рынок придет и новая версия фирменной оболочки — MIUI 13. Но уже на прошлой неделе пришло сообщение, что компания отказалась от первоначального плана и отложила выход MIUI 13. Причина — необходимо время на оптимизацию прошивки. 

 

И вот сегодня глава Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что MIUI 13 задержится. После объявления, что 10 августа компания устроит анонс новых продуктов, среди которых окажется Xiaomi Mi Mix 4 и планшеты Xiaomi Mi Pad 5, он ответил на самые популярные вопросы фанатов, где затронули и тему предстоящего релиза MIUI 13.

 

Xiaomi действительно отложила анонс MIUI 13. И вот когда ее представят – фото 1

 

В частности, ему задали вопрос, стоит ли ждать анонс новой версии фирменной оболочки вместе с другими продуктами. На что тот ответил, что сейчас команда разработчиков занята «полировкой основного опыта» и решением ключевых проблем. MIUI 13 выйдет в конце года и глава компании надеется, что она оправдает ожидания фанатов. Похоже, что дебют MIUI 13 могут устроить одновременно с релизом Xiaomi Mi 12.

 

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Среди прочих вопросов, на который дал ответ Лэй Цзюнь, касался выпуска электромобиля. По словам главы компании, проект находится на ранней стадии и когда будет достигнут значимый прогресс, Xiaomi сообщит об этом.

 

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Источник: ithome

Xiaomi MIUI 13
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.08.2021

Комментарии

Vladislav D -2
всем насрать на это говно!
03.08.2021 12:41

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Xiaomi действительно отложила анонс MIUI 13. И вот когда ее представят