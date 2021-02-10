Realme GT Neo 2: дата анонса и новая расцветка

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На следующей неделе представят Realme GT Neo 2 и будет версия для поклонников попугаистых расцветок

За короткий срок Realme сделала резкий рывок вперед и уже помышляет о том, как крепко зацепиться за верхние строчки чарта крупнейших смартфоностроителей и строит свою экосистему. На прошлой неделе она отметилась анонсом двух моделей серии Realme 8, а на следующей она покажет преемника Realme GT Neo.

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Сегодня компания сообщила, что 22 сентября представит realme GT Neo 2. Это смартфон, ориентированный на молодежную аудиторию и почеркнуть это решено яркой и броской расцветкой. Новинка получит расцветку «Neo Green», которая представляет собой кислотный и ядовитый зеленый цвет. Оттеняет ее черная полоса, которая теперь расположена справа на тыльной крышке, а не слева как мы привыкли видеть в смартфонах компании.

По имеющимся сведениям, Realme GT Neo 2 предложит 6,62-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, чипсет Snapdragon 870 и до 12 Гб оперативной памяти. Работать аппарат будет под управлением фирменной оболочки Realme UI 2,0 на основе Android 11. Основная камера трехкомпонентная с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina