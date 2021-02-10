Дефицит чипов добрался до серии Galaxy A от Samsung

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Samsung вынуждена отложить выход Galaxy A52 и Galaxy A72 в ряде стран из-за нехватки процессоров Qualcomm

Коронавирус и торговая война между США и Китаем сделали свое дело — на рынке микроэлектроники наблюдается дефицит. Практически нет компаний, которые бы не ощущали на себе нехватку комплектующих. Коснулся он и Samsung, которая вначале решила пропустить выпуск обновления в семействе Galaxy Note в этом году, а теперь дефицит добрался и до устройств компании среднего сегмента.

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По данным издания The Elec, Samsung отложила выход Galaxy A52 и Galaxy A72 на ряде ключевых рынков из-за проблем, связанных с нехваткой чипов. В частности, есть сложности с приобретением у Qualcomm однокристальных систем Snapdragon 720G и Snapdragon 750G. Из-за нехватки процессоров компания не может наладить стабильный выпуск смартфонов и, соответственно, обеспечить их поставку в торговые сети.

Нехватка чипов не стала сюрпризом для Samsung. В своем недавнем отчете для инвесторов компания предупреждала о возможности столкнуться с дефицитом систем на чипе. Но нехватка процессоров для устройств серии Galaxy A неприятная новость, ведь эта линейка является наиболее массовой для компании и делает продажи.

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На данный момент нет ясности, доберется ли дефицит до других устройств Samsung. Так же нет понимания повлияет ли нехватка чипов на запуск смартфонов Galaxy S21 FE и Galaxy Z Fold 3.

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Источник: androidauthority