Samsung Galaxy F52 5G показали на «живых» снимках

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Так выглядит вживую Samsung Galaxy F52 5G

В этом месяце должны представить Samsung Galaxy F52 5G и есть тот, кто еще до анонса сумел заполучить новинку и поделился ее снимками в социальной сети Weibo. Ожидается, что смартфон появится на китайском рынке и здесь за него будут просить $310.

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Новинка получила модельный номер SM-E5260 и обращает на себя внимание, что в экран врезана фронтальная камера в верхний правый угол, а не по центру или в верхний левый угол. Фотографии подтверждают, что Galaxy F52 получит плоский дисплей и четырехкомпонентную тыльную камеру, а сканер отпечатков пальцев, по всей видимости, отправлен под экран. На месте порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Ожидается, что Galaxy F52 предложит 6,57-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, однокристальную систему Snapdragon 750G, 4/6/8 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256 Гб. Питать аппарат станет аккумулятор 4350 мАч c быстрой 25-ваттной зарядкой. Руководить работой гаджета будет операционная система Android 11 с оболочкой One UI 3.0. Разрешение селфи-камеры Galaxy F52 5G составит 16-мегапикселей и в качестве главного на задней панели будет выступать модуль на 64-мегапикселя.

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Источник: weibo