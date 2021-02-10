Делаем ставки: новая дата презентации Xiaomi 12

244

Xiaomi 12 может дебютировать под занавес Нового года

В декабре с вероятностью почти 100% состоится презентация Xiaomi 12. Те, кто предсказывают время ее проведения, привлекают внимание. Авторитетные и не очень инсайдеры принялись наперебой предсказывать дату премьеры Xiaomi 12. Одни называли 16 декабря, а другие уверяли, что символично и эффектно будет провести ее 12.12. Но не исключено, что у компании свое расписание премьер.

Читать также: MIUI 13: когда ждать и что нового ﻿

Пришло сообщение, что презентация Xiaomi 12 должна состояться 28 декабря, спустя ровно год с момента релиза Xiaomi Mi 11. По идее, в этот же день должны представить и новую версию фирменной оболочки MIUI 13.

Напомним, что Xiaomi 12 должен быть построен на базе платформы Snapdragon 8 Gen1, анонс которой состоится 1 декабря. В арсенале смартфона должен быть AMOLED-экран с повышенной частотой обновления и отклика тача, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

Читать также: POCO F4 Pro, Redmi K50 Pro и Xiaomi 12X Pro: что общего у них ﻿

Основная камера в Xiaomi 12 должна быть тройной, где в качестве главного выступит модель на 50 Мп. Что касается MIUI 13, то она вполне может не быть предустановлена в этом смартфоне, а он получит ее позже.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mydrivers