Деньги из «мусора» iPhone или утилизация в тени

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Ряд iPhone, iPad и Apple Watch не утилизировали, а перепродавали

Apple позиционирует себя как «зеленая» компания и ежегодно утилизирует iPhone, iPad и другую технику сотнями тысяч. Делает это она не сама, а нанимает подрядчиков, которые разбирают старую и сломанную электронику для последующей утилизации или переработки.

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Именно этим и занималась компании Green Canada, начиная с 2014 года. Но ряд ушлых и предприимчивых сотрудников смекнули, что зачем отправлять в утиль то, на чем еще можно неплохо заработать. Восстановить и продать. Как оказалось, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года Apple отправила в адрес Green Canada более полумиллиона iPhone, почти 25,5 тысячи iPad и 19,2 тысячи Apple Watch. Но более 100 тысяч устройств уже в рабочем состоянии потом были обнаружены на рынке.

Расследование показало, что трое сотрудников Geep Canada похитили эти устройства для перепродажи на вторичном рынке. И Apple утверждает, что это высокопоставленные работники компании. Поспособствовал хищению тот факт, что ряд устройств хранились отдельно от основной массы гаджетов на складах, где отсутствовала система видеонаблюдения.

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Теперь Green Canada придется ответить за произошедшее. В январе нынешнего года Apple подала иск, в котором требует от компании возместить ей ущерб в сумме $22,7 млн.

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Источник: imore