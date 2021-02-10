Дерзайте, не боимся! Ответ Европы на угрозы отключить Facebook и Instagram

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Сожалеть об отключении Facebook и Instagram не собираются

На днях Meta (бывшая Facebook) выступила практически с ультиматумом, что отключит Facebook и Instagram в Европе. Такой мрачный сценарий был прописан в ежегодном отчете компании, который был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Отключение социальных сетей станет ответом на требование Евросоюза о том, что данные пользователей не должны покидать пределы Европы и отправляться только на сервера компании в ЕС.

Но, похоже, что чиновников ЕС такая перспектива не страшит и они не испугались. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр прямо сказали, что Европа спокойно обойдется без Instagram и Facebook.

Роберт Хабек и вовсе заявил о том, что после того как его аккаунт был взломан, он прекрасно существовал без Twitter и Facebook на протяжении четырех лет. Его «жизнь была фантастической». Прелести жизни без социальных сетей на себе ощутил и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он уверен, что можно прекрасно существовать и без Facebook. Чиновник предложил цифровым гигантам трезво оценить ситуацию и осознать, что Европа будет и дальше отстаивать свой суверенитет. Не стоит пытаться запугать, затея бесполезная.

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Источник: mactrast