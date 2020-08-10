Держись, TikTok. О своем желании купить сервис теперь заявил и Twitter

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Чехарда с TikTok продолжается. Похоже, конкуренцию Microsoft может составить другая крупная американская компания – Twitter. По слухам, соцсеть планирует скорее объединение, чем полную покупку китайского приложения. Можно понять – Twitter никогда не сможет найти 50 млрд долларов, чтобы просто купить новое приложение. Но сразу возникает вопрос: сможет ли Twitter удержать популярность TikTok или же нас ждет повторение судьбы Vine?





TikTok изо всех сил пытается избежать последствий приказа президента Дональда Трампа, который 20 сентября лишит компанию ByteDance, владеющую популярным приложением, возможности совершать сделки в США, фактически полностью уничтожив ее деятельность на американском рынке.

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Именно по этой причине были проведены переговоры с Twitter. Как сообщает The Wall Street Journal, с Twitter велись предварительные переговоры о потенциальном объединений с TikTok. Стоимость сделки неизвестна. Не знаем мы и об условиях объединения.





Многие издания пишут, что Twitter – лучший вариант для TikTok, если сравнивать с предложением от Microsoft. Надо понимать, что «Мелкомягкие» действительно могут предоставить требуемую сумму. Попытка приобретения Twitter потребует помощи извне, чтобы соответствовать предполагаемой стоимости предложения Microsoft, которая превышает рыночную капитализацию Twitter в 29 миллиардов долларов.

Предложение Microsoft может заставить TikTok отдать все права на соцсеть американской компании, и это может произойти очень быстро – в течение следующих трех недель.

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Между тем, TikTok готовит иск против Администрации Трампа, который будет подан во вторник. Главной претензией выступает факт того, что приказ Трампа не является конституционным.





Источник: Gizmodo