Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Держись, TikTok. О своем желании купить сервис теперь заявил и Twitter

Держись, TikTok. О своем желании купить сервис теперь заявил и Twitter

10.08.2020 742 0

Чехарда с TikTok продолжается. Похоже, конкуренцию Microsoft может составить другая крупная американская компания – Twitter. По слухам, соцсеть планирует скорее объединение, чем полную покупку китайского приложения. Можно понять – Twitter никогда не сможет найти 50 млрд долларов, чтобы просто купить новое приложение. Но сразу возникает вопрос: сможет ли Twitter удержать популярность TikTok или же нас ждет повторение судьбы Vine?

 

Держись, TikTok. О своем желании купить сервис теперь заявил и Twitter – фото 1

 

TikTok изо всех сил пытается избежать последствий приказа президента Дональда Трампа, который 20 сентября лишит компанию ByteDance, владеющую популярным приложением, возможности совершать сделки в США, фактически полностью уничтожив ее деятельность на американском рынке.

 

Читать также: Все становится только хуже: кроме TikTok, Трамп решил заблокировать и WeChat﻿

 

Именно по этой причине были проведены переговоры с Twitter. Как сообщает The Wall Street Journal, с Twitter велись предварительные переговоры о потенциальном объединений с TikTok. Стоимость сделки неизвестна. Не знаем мы и об условиях объединения.

 

Держись, TikTok. О своем желании купить сервис теперь заявил и Twitter – фото 2

 

Многие издания пишут, что Twitter – лучший вариант для TikTok, если сравнивать с предложением от Microsoft. Надо понимать, что «Мелкомягкие» действительно могут предоставить требуемую сумму. Попытка приобретения Twitter потребует помощи извне, чтобы соответствовать предполагаемой стоимости предложения Microsoft, которая превышает рыночную капитализацию Twitter в 29 миллиардов долларов.

 

Предложение Microsoft может заставить TikTok отдать все права на соцсеть американской компании, и это может произойти очень быстро – в течение следующих трех недель.

 

Читать также: Теперь Microsoft хочет купить весь TikTok. Стоимость сделки оценивают в $50 миллиардов﻿

 

Между тем, TikTok готовит иск против Администрации Трампа, который будет подан во вторник. Главной претензией выступает факт того, что приказ Трампа не является конституционным.

 

Держись, TikTok. О своем желании купить сервис теперь заявил и Twitter – фото 3

 

Источник: Gizmodo

TikTok Twitter
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 10.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Держись, TikTok. О своем желании купить сервис теперь заявил и Twitter