Все становится только хуже: кроме TikTok, Трамп решил заблокировать и WeChat

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Вроде бы ситуация в Белом доме после новостей про покупку TikTok должна разряжаться, но президент США Дональд Трамп никак не может успокоиться. В последние несколько месяцев правительство Штатов пытается запретить различные технологические решения из Китая из-за опасений по поводу конфиденциальности данных.

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Напомним, что Индия запретила более сотни приложений китайского производства, в первую очередь TikTok, и сейчас США следуют этому примеру.





Несмотря на начавшиеся переговоры Microsoft и TikTok, президент Трамп подписал сегодня два дополнительных приказа, посвященных в первую очередь WeChat и TikTok. В приказе, касающемся TikTok, утверждается, что приложение записывает «историю просмотров и поиска».

«TikTok, мобильное приложение, принадлежащее китайской компании ByteDance Ltd., по сообщениям, было загружено более 175 миллионов раз в США и более миллиарда раз во всем мире. TikTok автоматически фиксирует огромное количество информации о своих пользователях, включая информацию о сетевой активности, такую как данные о местоположении и истории просмотров и поиска. Такой сбор потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, составлять досье для шантажа, а также вести корпоративный шпионаж» - цитата Белого Дома.

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В частности, распоряжение запрещает любую работу TikTok на территории США, начиная с 20 сентября. Эта дата находится максимально близко к 15 сентября - крайний срок, когда Microsoft должна решить вопрос по поводу приобретения американских активов TikTok. После этой даты ByteDance не сможет получать доход на рынке США или платить своим сотрудникам из Америки.





Аналогичный приказ был также подписан для WeChat, популярного китайского мессенджера, принадлежащего Tencent Holdings Limited. Он устанавливает тот же срок запрета – 20 сентября. Это действие может иметь серьезные последствия: компания имеет доли в сотнях компаний, работающих в США, включая Activision Blizzard и Tesla Motors.





Источник: cNet