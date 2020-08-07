Теперь Microsoft хочет купить весь TikTok. Стоимость сделки оценивают в $50 миллиардов

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Наверняка вы слышали о планах президента США Дональда Трампа заблокировать одну из крупнейших соцсетей на данный момент - TikTok. Мы писали об этом не так давно. Единственный вариант спасти TikTok для американцев – купить хотя бы ту часть активов, которая находится на территории Америки. Наиболее явным претендентом на покупку является Microsoft.

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Однако, судя по всему, техно-гиганту этого мало. Свежие слухи указывают на то, что компания могла бы взять на себя полное управление приложением.





Вчера The Financial Times сообщило, что Microsoft выразила заинтересованность в скупке всех акции TikTok. Ранее Microsoft публично подтвердила, что ведет переговоры о приобретении рынков TikTok только в четырех странах: США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Стоимость покупки TikTok поражает: от $30 - $50 млрд. Если же Microsoft будет настаивать на перечисленных четырех странах, то сумма опустится до отметки между $10 до $30 миллиардов.

TikTok – одна из самых быстроразвивающихся компаний. Приложение имеет более 2,3 миллиарда загрузок по всему миру. Интересно, что TikTok, продукт китайской компании ByteDance, недоступен в самом Китае: ByteDance выпустил для своей родины аналогичное приложение под названием Douyin, которое, как сообщает The Financial Times, не будет участвовать в сделке.





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Microsoft отказался давать комментарии по поводу данных слухов. ByteDance также хранит молчание. Ранее на этой неделе CNBC сообщила, что обе компании планируют завершить переговоры о приобретении в течение ближайших трех недель.





Источник: cnet.com