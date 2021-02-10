Xiaomi Pad 6 уже получил первый сертификат

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Планшет мог быть одобрен для российского рынка

После паузы в несколько лет, в августе прошлого года Xiaomi выпустила новое поколение планшета, пятое по счету. При этом компания не стала ограничиваться выходом одной модели, а выпустила сразу две версии. Теперь она готовит обновление Xiaomi Pad 5 и планирует его представить через год после выхода предшественника.

Пришло сообщение, что Xiaomi Pad 6 уже готов и новинку отправили получать необходимые сертификаты. В частности, в едином реестре нотификации о характеристиках шифровальных средств и товаров было найдено упоминание об устройстве с индексом 22081283G и есть основания полагать, что речь идет о Xiaomi Pad 6. В качестве времени выхода планшета называют август.

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Предполагается, что в этом году Xiaomi выпустит четыре планшета, где три выйдут под маркой самой Xiaomi и один — Redmi. Представить могут Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Pro 5G (под большим сомнением) и Redmi Pad. Издание Xiaomiui предполагает, что серия Xiaomi Pad 6 получит чипсеты от MediaTek, а не Qualcomm. Но это только предположение, которое ничем не подкреплено и нет никаких оснований полагать, что в случае с планшетами откажутся от установки чипов Snapdragon.

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Источник: xiaomiui